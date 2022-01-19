外媒報導指出，瓜地馬拉以90萬美元（約新台幣2500萬元）僱用美國前總統川普的重要支持者，但這筆款項卻由台灣買單，雖然外交部發言人歐江安表示完全合法，但消息曝光後仍引起網友討論，有網友就狂酸「才2500萬？多花一點吧！」

據《美聯社》報導，海外遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元僱用川普重要支持者巴拉德（Brian Ballard），為瓜地馬拉提供與美國政府、官員互動的諮詢服務，而該筆經費的來源是由台灣所支付。

消息曝光後歐江安表示，外交部以友邦政府需求擬定雙邊合作架構，而該計畫符合美國法規，一切都是合法辦理；瓜地馬拉也發表聲明感謝台灣，說此舉讓瓜地馬拉得以加強在美國的位置。

不過民進黨頻頻施展的「凱子外交」卻已被看破，上百名網友就在Yahoo新聞留言討論，反串狂酸「才2500萬？多花一點吧」、「這筆錢有滿滿的呆丸價值，絕對不是金錢外交」、「肥了別人老百姓苦哈哈」、「台灣真的是被當成提款機了」、「錢不是自己的怎麼灑都不會痛」、「國際上誰看不出來台灣是個傻凱子」、「提到美國，民進黨說什麼都會吞下去」、「納稅人的錢不是被塔綠班A走，就是像這樣當凱子送人」。