今夜又有2架共機侵擾西南空域 23:322022/01/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍發布共機動態。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 根據空軍深夜11許發布的共機動態，共機今又有2架殲-16侵擾我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。今晚稍早前，空軍已發布1次共機動態，指今日有5架侵擾西南空域。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約950架次。 根據統計，共機11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份，有100架戰機和9架轟6機，其餘是慢速機。 去年10月仍是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有5架共機侵擾西南空域 今5架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 #侵擾 #共機 #西南空域 #空軍 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 韓國空軍F-35A戰機起落架故障 以機腹擦地迫降 19:372022/01/04 軍事 大盤續衝 觀光類股獨憔悴 04:102021/12/29 全球財經 空軍決定不買5架夜搜型黑鷹直升機了 原因曝光 15:012021/12/29 政治 F-16V戰機音爆 震碎20戶民宅玻璃 04:102021/12/30 地方新聞 戰備沉重 元旦戰機衝場取消 共機擾台頻傳新高 去年共961架次 空軍疲於奔命 04:102022/01/01 焦點要聞 史話》他棕髮藍眼，毅然奔赴中國抗日（莊秉漢） 00:002022/01/02 兩岸史話 空軍採購4架MQ-9B死神無人機 立委質疑「缺這關鍵性能」 09:272021/12/27 政治 F-16V升級67架 黑鷹構改夜搜功能 04:102021/12/30 話題觀察 以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷 11:292022/01/04 國際 空拍機監控車流 台南跨年晚會20萬人次疏散順暢 13:512022/01/01 生活 政治熱門新聞 朱學恒爆高嘉瑜上節目1惡習 黃暐瀚急制止：別把女生的事講出來 - 政治 急尋小英同學？「LSE學弟」曝：論文門最大問題是在這裡 - 政治 立陶宛總統稱台灣代表處是個錯誤 外交部急回應 - 政治 立陶宛設台灣代表處麻煩大了？郭正亮發現一件怪事 - 政治 號召選民「謝絕林靜儀」 立委揭重點：二度被蔡英文拋棄 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。