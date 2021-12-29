今有5架共機侵擾西南空域 21:062021/12/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-11機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有5架侵擾西南空域，有慢速機，有戰機，包括4架殲-11，1架運-8反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，今年1月迄今，共機擾台已逾約950架次。 根據統計，共機11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份，有100架戰機和9架轟6機，其餘是慢速機。 今年10月仍是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有4架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 #共機 #侵擾 #架次 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍派女軍官當退役司令夫人看護 監察院火大要查了 20:342021/12/24 社會 Omicron搗亂 美耶誕節近千航班取消 09:352021/12/26 國際 大盤續衝 觀光類股獨憔悴 04:102021/12/29 全球財經 空軍決定不買5架夜搜型黑鷹直升機了 原因曝光 15:012021/12/29 政治 F22機腹著地受重創 耗費4年修理驚人畫面曝光 17:312021/12/22 軍事 空軍採購4架MQ-9B死神無人機 立委質疑「缺這關鍵性能」 09:272021/12/27 政治 國防部：共軍日趨完備台海封鎖能力 04:102021/12/23 話題觀察 外媒指共機擾台恐增加 邱國正：國軍有能耐面對 18:252021/12/29 軍事 美軍淒涼過生日 外媒指出背後大問題 21:242021/12/21 軍事 勇鷹第二號量產機今飛台東 漢翔董座胡開宏同乘交機 08:102021/12/22 政治 美空軍披露NGAD戰機部分性能 陸分析人士：中美俄技術重點差異大 23:052021/12/28 兩岸 政治熱門新聞 罷免林昶佐最新畫面曝光！志工團大喊「這句」 網一聽怒了 - 政治 不是高金素梅？2022高雄市長選戰 他點名這猛將 - 政治 台中補選藍營內部民調曝光！顏寬恒、林靜儀差距驚人 - 政治 台中補選這人有變數？郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 為何不選大新竹？ 張惇涵大爆內幕 林智堅和蔡英文對話曝光了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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