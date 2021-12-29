空軍參謀長黃志偉下午在立院說明，空軍經評估不買5架夜搜型黑鷹直升機了，決定改為構改，以利夜間搜救任務。

前參謀總長沈一鳴上將去年元月搭乘UH-60M黑鷹直升機視察時失事殉職，為強化直升機搜救功能與安全；空軍曾在立院表示，已要求美方報價，計畫採購5架夜搜型黑鷹直升機。

黃志偉當時曾指出，有關黑鷹直升機加裝具夜搜裝備，美方報價超過協商預算，由於構改太貴，目前另案進行，決定改請美方報價採購新機。

陸軍移撥15架UH-60M黑鷹直升機給空軍，再分別移撥各15架給空勤總隊及空軍後，現僅餘30架。空軍原擬將其中5架改裝具備夜間海上搜救能力，但因改裝報價太貴，決定直接向美方買新機，此舉引發朝野立委關切。有立委提出主決議，若是空軍確定如此進行，就應將5架原屬陸軍的黑鷹直升機歸還陸軍，並且要在2個月內提出書面報告，送交立院外交及國防委員會。