彭博新聞（Bloomberg News）報導指明年中共領導人習近平可能邁入第3任的任期，再加上台灣有縣市長大選，明年面對共機擾台的次數恐將比今年更多。國防部長邱國正29日在立法院表示，敵情威脅愈來愈大，國軍壓力也愈大，國軍唯一且應該要做的就是「戰備整備」，並強調「料敵從寬、量敵從嚴」，國防部不斷嚴格考驗國軍有無能耐去面對，「目前為止國軍是可以的。」

國軍111年1月1日將級人員定期晉任授階典禮，昨天在國防部博愛樓舉行，由國防部長邱國正主持，邱國正致詞時指出，國軍將秉持「以備戰止戰」之理念，隨時做好準備，並不斷前瞻敵情變化與科技發展，致力研發新式武器裝備，充實自主國防武力，唯有堅實的防衛決心和國防實力，才能確保國家安全與區域和平穩定。

邱國正也強調「國防是和平最大的保障」，並以四點勉勵將官：一、肆應區域情勢，嚴密監偵敵情；二、戮力戰訓整備，發揮聯戰效能；三、充實國防建設，展現防衛決心；四、強化崇法守紀、維護優良軍風。