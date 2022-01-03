民進黨立院黨團總召柯建銘今日召開黨團記者會表示，立院臨時會將有修憲案、預算案、法案要處理。而新竹市長林智堅已經表態不選大新竹市長了，「不管任何情況下都不可能選」，請國民黨好好來討論新竹縣市合併的修法問題，不要再犯「林智堅恐懼症。」

柯建銘指出，近日立院將召開朝野協商討論臨時會時程，民進黨希望越快召開越好，因為還有1個修憲案、2個預算案、10個法案要盡快來處理。

柯建銘說，修憲案拖延至今已經到了不處理不行的狀況了，上次朝野協商討論修憲時，國民黨反對在臨時會討論修憲，用程序性問題來阻擋，但至少公民權下修至18歲是各黨共識。

柯建銘表示，上次朝野協商時，國民黨立委陳玉珍代表出席。陳玉珍當時說，臨時會不該修憲、修憲不能和選舉併在一起舉辦。但不快點處理，在2月底前出委員會，就不能交付公民複決，所以修憲討論應該在臨時會快點展開。

柯建銘指出，111年度中央政府總預算，國民黨要拉到委員會討論沒關係，但預算案必須在臨時會完成，否則拖到下會期至少慢半年，這是非常嚴重的事。至於海空戰力提升特別預算案，目前委員會都審完了，10日後應該可以處理，希望這2個預算案能如期完成。

柯建銘說，包括私校退場、《地制法》等案子都要在臨時會處理。現在林智堅已經表態不選了，國民黨願不願不來面對新竹縣市合併的問題？若朝野願意攜手合作，相信《地制法》可以修過。

柯建銘再次重申，不管任何情況下，林智堅都不可能參選，請國民黨不要犯林智堅恐懼症，好好來討論。

柯建銘表示，還包括攸關智慧機械、5G的《產創條例》、與狼師有關的《性平教育法》、有關任期的《陸海空軍士官服役條例》。以及因日前發生的「挖眼案」，而要處理《精神衛生法》、《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》、《刑事訴訟施行法》等等都是配套，現在很急，希望不幸的事情不要再發生。

柯建銘說，希望國民黨不要再用程序性問題來阻擋，民進黨團今日就會送案，希望立法院長游錫堃明日就能處理朝野協商，5日談話會，各黨要提什麼法案來處理，之後就開始進行修憲委員會。