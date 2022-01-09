台中市第二選區立委補選結果，由民進黨候選人林靜儀勝出，台北市立委林昶佐罷免案則未通過。對於這樣的結果，資深媒體人彭文正表示，他個人覺得，這2場選舉結束後，有一個人會倒大楣，就是國民黨主席朱立倫，他可能會成為國民黨內下一個被罷免的對象。

彭文正9日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，從台北罷免和台中補選結果來看，罷免同意票比不同意票多，但是沒有過門檻，這是一個很奇特的現象，因為代表辛辛苦苦成案後，大家卻對這個案子卻沒有什麼感覺，這也代表台灣人對政治的冷漠。

彭文正提到，今天的局面，他認為可能是台灣的選民覺得，民進黨雖然很爛，但是國民黨做為反對黨也沒有好到哪去、民眾黨是根本不知道在哪裡，所以乾脆就不出來投票，這就是今天的選舉結果，對民眾而言，是很深沉的失望。

彭文正坦言，很多人私下都非常討厭蔡英文，對她恨的牙癢癢，但是實際上呈現出來的結果，確是氣得多、行動的少，這是很現實的。

最後，彭文正強調，他個人覺得，這2場選舉投票結束後，有一個人會倒大楣，那個人就是國民黨主席朱立倫，他可能會成為國民黨內下一個被罷免的對象，蔡英文執政做的這麼差，搞的天怒人怨，卻還能連戰皆捷，顯然國民黨和民眾黨支持者的動能真的不夠。