台中市選委會9日完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝）

中二選區立委補選，民進黨派出醫師林靜儀參選，國民黨由顏寬恒出馬，歷經兩個多月藍綠大車拚，林靜儀在沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區五個行政區都贏過顏寬恒，林靜儀獲8萬8752票，國民黨顏寬恒以8萬0912票二度敗選。

台中市第二選區範圍包括：沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區。台中第二選區立委補選有5名候選人。

依選舉號次1至5號分別是：台灣股票黨張烱春獲337票、無黨籍林金連633票、無黨籍李昇翰617票、民進黨林靜儀8萬8752、國民黨顏寬恒8萬0912票，其中顏寬恒沙鹿大本營落後票數，拿下2萬1194票，林靜儀以2萬2025票超越。

台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票，國民黨顏寬恒拿下8萬0912票，林靜儀贏了7840票，投票率58.26％。

這場藍綠大對決的中二選區立委補選，台灣基進黨陳柏惟2020年立委選舉以5073票打敗顏寬恒，但於2021年10月23日遭罷免成功，中央選委會於去年10月28日正式解職，為史上首位被罷免的立委，中二選區依法補選立委。

民進黨派出醫師林靜儀參選，國民黨由顏寬恒出馬，歷經兩個多月藍綠大車拚，林靜儀在沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區五個行政區都贏過顏寬恒。