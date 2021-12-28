全球新冠疫情急升，越來越多機組員和其他航空工作人員在染疫後必須進行隔離，導致航空業陷入人力不足的困境，繼聖誕節周末3天假期全球砍班逾6000架次後，周一又有約2800多個航班遭到取消。
根據全球最大的航班追蹤平台FlightAware統計，周一在全球超過2800個被取消的航班中，美國國內外航班即砍掉了約1000個架次。此外，周一有將近11000個航班遭到延誤。
在此之前，全球航空公司在平安夜、聖誕節和聖誕節隔日總計取消了超過6000個航班。
由於工作人員和機組員請病假，美國在周日一天就取消了1200 多個航班，還有超過5000個班次被延誤。
此時正值一年當中，航空旅行最繁忙的時節。美國運輸安全管理局表示，在周末長假期間，每天都有數百萬人通關。美國機場通關人數在12月23日周四達到高峰，為219萬人次。而上周三通過該監管機關檢查站的人數，比2019年同一天更多，當時尚未爆發新冠疫情。
周一在美股大盤創下歷史新高之際，航空股表現相對疲弱，標普1500航空股指數下跌0.57%。美國聯合航空跌0.67%，達美航空跌0.76%。
英國航空（British Airways）發言人周一證實該公司因營運調度的緊缺而取消部分航班。根據FlightAware統計，英國航空周一取消46個班次。英國航空周一收跌0.51%。
德國漢莎航空（Lufthansa）表示，因為這場大流行病繼續打擊航空業，該公司將取消10%的冬季航班。漢莎航空周一收跌0.49%。
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