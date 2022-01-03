周日全球有超過4000個航班遭到取消，其中一半以上是美國航班，在年底最後一周的假期期間，加劇了惡劣氣候與Omicron疫情導致旅遊受阻的衝擊。

根據全球航班追蹤網站FlightAware.com調查，截至格林威治標準時間周日晚間8點，美國取消了超過2400架次的國內外航班，全球取消了逾4000個航班，並有超過11200個航班遭到延誤。

FlightAware網站顯示，取消最多航班的航空公司包括天西航空（SkyWest）和西南航空，分別取消了510個和419個架次。

每年年底的聖誕節和新年假期通常是航空業的高峰期，但由於Omicron變種病毒迅速傳播，航空公司在機組員必須隔離和人力不足的情況下不得不取消航班。相同的原因也導致美國各地的運輸單位只能暫停服務或砍班。

高度傳染性的Omicron新冠變種病毒導致全球新增病例創下新高，大部分地方的新年慶祝活動或多或少都受到影響。

部分美國公司原訂自周一起增加進辦公室工作的員工人數，但不斷激增的染疫病例已促使他們改變計畫。根據路透社統計，美國上周六至少通報了34萬6869個新增病例，染疫死亡人數至少增加377人，使總數達到82萬8562人。