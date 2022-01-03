虎年開春，復華投信發布2022年全球總經產業趨勢及投資主題配置建議，復華投信副總王萬里表示，疫情影響淡化，經濟回復常軌，寬鬆資金環境不易改變，若投資及消費信心維持高檔，將有利全球股市多頭格局延續，投資布局建議採成長、景氣循環兼顧的策略。復華全球物聯網科技暨亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，疫情加速企業數位轉型，雲端服務收入與支出加速成長，隔離及封城措施促發無接觸科技應用，在5G、雲端運算技術加持下，帶動相關企業服務及消費性電子供應鏈需求，挹注軟硬體科技股營收獲利成長動能。

在區域配置方面，王萬里表示，首選美國及台灣股票，輔以亞太科技布局。美國消費動能無虞、科技創新力佳，支撐美股長多格局；台灣受惠全球科技浪潮，電子業競爭力強，推升獲利續增長；亞太市場聚焦新能源供應鏈。

至於主題配置，林子欽建議三大主題投資：一、科技成長股：5G/6G建設，Data Center / AIoT / Cloud軟體(IaaS/PaaS) /元宇宙概念，是長線核心持股首選。二、景氣循環股：半導體處於超級循環，EV為汽車注入新動能，疫情受控後關注航空、餐飲、旅遊、實體零售復甦。三、綠色通膨題材：風電/太陽能/EV等。

林子欽分析，美國鞏固其領導地位，科技創新仍具優勢；亞太地區有強大的供應鏈做後盾，中國因應美方制裁而進行國產替代，並在新能源產業居於全球領先地位且有出口競爭力。選股著重各區域的產業優勢，例如美國科技領導品牌、日本半導體設備及原料、台灣晶圓代工及IC設計、韓國及中國新能源車供應鏈、中國太陽能產業等。