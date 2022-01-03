周日隔夜市場美股指數期貨小漲，反映出華爾街盼在2022年首日開出紅盤的希望。

目前道瓊指數期貨上漲123點或0.34%，報36355點。標普500指數期貨漲0.42%，那斯達克100指數漲0.53%。

上周五在2021年的最後交易日，美股三大指數雖然小跌，但仍然以高漲的年線強勢封關，標普500指數全年上漲近27%，以科技股為主的那斯達克指數全年漲21%，道瓊指數全年亦漲19%。

隨著新一年開始，這場大流行病帶來的不確定性仍然籠罩市場。由於Omicron變種病毒迅速傳播，在這一段假日期間全球成千上萬個航班遭到取消、部分企業和學校考慮暫時關閉，而數家華爾街主要銀行也已經通知員工在1月的頭幾周在家上班。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日接受媒體訪問時表示，美國衛生官員可能很快就會更新防疫指引，納入一項有關於病毒檢測和確診隔離的建議。

此外，通膨情勢和貨幣政策也將成為2022年市場的關注焦點，投資人預期聯準會今年將升息數次，以緩解通膨壓力。

周一美股可能受到特斯拉提振。稍早前該電動汽車大廠宣布去年第四季交車達30萬8600輛，表現遠超出市場預期，並再創歷史新高。

在今年的首周，市場將迎來密集的經濟數據發布，例如美國關鍵性的12月非農就業報告將於周五上午公布。此外，美國製造業活動和建築支出的最新數據將於周一出爐。