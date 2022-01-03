受到惡劣氣候與Omicron變種病毒加速傳播的影響，全球航空公司周日（1月2日）至少取消3800個航班，而美國占所有取消航班的二分之一以上。

根據航班追蹤網站FlightAware.com數據顯示，全球航空公司2日取消逾3800個航班，超過8800個航班誤點。其中，美國取消2200個國內外航班。

耶誕與新年假期向來是航空交通尖峰期，但傳播迅速的Omicron變種病毒導致新冠確診病例暴增，許多機師與空服人員必須接受隔離措施，迫使航空公司取消航班。