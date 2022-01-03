疫情緣故利率降至歷史低檔，民眾獲得加薪存款激增，加上通膨催化，美國放貸業者2021年發放的購屋貸款金額高達1.61兆美元，創下新高紀錄，反映出美國房市火熱程度。

據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）估計，去年發出1.6兆美元房貸，略高於2020年的1.48兆美元，同時刷新2005年締造的1.51兆美元紀錄。

美國購屋者申貸金額破歷史紀錄，足見房市熱到不行，也呼應過去一年物價高漲的趨勢。促使美國民眾在疫情初期湧入房市有諸多原因，包括利率低及想換大一點的房子，此外疫情期間獲得加薪存款變多，有餘裕可以買房。

不動產仲介商Redfin Corp.經濟學家馬爾（Taylor Marr）指出：「額外收入都自有去處，大多流向房市。」

美國房價漲幅近幾個月來放緩，但仍盤旋在歷史高點附近，截至去年10月的一年內，房價上漲19.1％。去年成屋銷售量可望達到2006年來新高。

美國就業市場強勁，各行各業都喊出加薪，造就房市許多潛在買家。美國勞工統計局（BLS）資料顯示，去年第3季民間部門薪資年增4.6％。

MBA首席經濟學家法蘭塔托尼（Mike Fratantoni）表示：「買房無異是宣告，你對自己的工作、財務和家庭狀況有信心。」

數據供應商CoreLogic指出，近年來年輕買家成了炒熱美國房市的主力，去年前8個月首次申貸的購屋者中，生於1980年代初期至1990年代中期的千禧世代就占了67％。

不過房貸利率上揚已讓再融資熱潮退燒，一旦利率走升，購屋者很難靠再融資壓低每月負擔的房貸。聯準會料於今年3度升息，房貸利率將因此推得更高。

然經濟學家預期，縱使升息也不會嚇跑房市潛在買家，美國30年期固定房貸平均利率徘徊在3％附近，照歷史標準仍偏低，但若是房價上漲快過收入增加速度又另當別論。