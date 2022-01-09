2022年開始，大陸銀行也開始釋放新額度，有的加快房貸速度，也有開始下調房貸利率。據券商中國引述多位業內人士，觀察到北京、上海等熱點城市二手房貸放款確實加速，現在開始釋放去年9月成交的房貸，且廣州房貸利率有所下調，分析目前大部分城市房貸利率基本穩定，預計今年更多城市按揭貸款政策或進一步鬆綁。

中原地產首席分析師張大偉表示，北京二手房貸放款週期的確縮短，之前基本是4到6個月，但現在從1月開始放款的房貸是去年9月初成交的，也就是放款週期縮短到3個月。

而日前廣州住房按揭貸款利率也被傳出下調，首套房利率從5.85％降至5.65％左右，二套則從約6.05％降至5.85％。對此，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，廣州頭部幾家按揭的大行，特別是建行、工行、中行、農行、交行等都在下調利率。

至於為何出現利率下調，李宇嘉分析有4方面因素。第一是銀行資金出現寬鬆，1年期LPR下降是很重要的一個訊號；另外從大行角度，大陸中央提出維護房地產市場的健康發展、維護住房消費者的合法權益的「兩個維護」政策也是關鍵。

此外，實際上從去年10月開始按揭貸款投放就開始寬鬆，但前面積壓的一波房貸已經放完，而近期額度充足、購房意願降低，也讓銀行想增加業務，以及前一波廣州房市快速下行，需要適度糾偏。