國際清算銀行2020年提出「綠天鵝」(Green Swans)，指出氣候變遷將是影響全球金融穩定的重大因素，成為企業營運的新顯學，更增強市場對ESG投資之關注，而去年(2021年)諾貝爾物理學獎更首度頒給國際氣候專家，突顯氣候變遷對全球的影響及重要性。目前國內標榜「ESG」的ETF基金共有4檔，而國泰投信在虎年第1周(1月3日~1月7日募集)引領業界、再推出「國泰美國ESG基金」，但該基金屬主動型基金，非ETF。

國泰投信總經理張雍川指出，近年ESG投資概念發展迅速，其中包含多重優勢，一是ESG因素有助於提升長期報酬率，二是穩健的ESG標準可以提升風險管理，最後是ESG投資能夠促進社會的永續發展。尤其近年來新冠疫情爆發，全球資金在亂世之中，投資更著眼於「安心」，這使全球資金加速往ESG投資商品流入。根據Morningstar資料，疫後全球永續型基金快速成長，至2021年前三季資金流入已超越2020年總和，總規模近4兆美元，創歷史新高，其中流入美國ESG永續型基金的資金更已連3年成正增長，這與美國企業相當重視ESG，加上美國總統拜登的綠色新政政策加持，有著莫大關係。

今天台股收盤，4檔ETF中僅富邦公司治理(00692)收紅，元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)都收在平盤之下。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如認為，就利率政策來看，聯準會12月FOMC會議維持利率於0~0.25%，多數官員預期2022年將升息3碼，符合市場預期，加速Taper預計影響有限，反而有助於降低通膨擔憂。觀察美股歷史表現，過去10年(2011~2020年)，美國大型成長股有8年表現勝過大盤(標普500指數)；再就單年漲幅來看，美國成長股最高漲幅達32%，且上漲勝率高達9成，表現同樣超越大盤。這也是為何市場普遍看好美國成長股在2022年疫後經濟復甦之表現。