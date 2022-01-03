逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42mg6個月緩釋劑型(中國大陸名：亮丙瑞林注射乳劑)註冊臨床試驗申請接獲中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)受理通知書並進入實質審查階段；自受理之日起60個工作天內，如未收到否定或質疑意見，即可開展註冊臨床試驗。
CAMCEVI 42mg是治療晚期前列腺癌的柳菩林(Leuprolide)新劑型新藥，為柳菩林胜(月太)含量42毫克的預充填式6個月緩釋針劑。據Transparency Market Research統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列線癌藥物市場將成長至196億美元，CAGR為8%。
逸達前列腺癌新藥CAMCEVI 42毫克於2021年5月在美國取得藥證後，目前已拿到美國藥品J-Code，於2022年元旦起生效，將開始挹注業績，目前申請歐洲藥證，預計2022年3月將會知道結果。
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