傷癒復出的西班牙職業男網名將納達爾，在墨爾本網球賽宣告自己真的重磅回歸，9日男單決賽以7比6（6）、6比3擊退美國選手克瑞斯（Maxime Cressy），以一盤未失之姿帶走冠軍，為接下來挑戰澳網更添信心。

墨爾本網球賽是納達爾自去年8月腳受傷休息後，第一場正式賽事，目前世界排名第6的他，看起來身手沒有生鏽，在這站ATP 250等級賽事贏得個人生涯第89座ATP巡迴賽冠軍。

這也是納達爾自從2019年澳網決賽飲恨塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）之後，第一場在澳洲土地打的決賽，收下這一勝讓他確定自己從2004年起，每季至少打下1座ATP巡迴賽冠軍。

這項賽事在澳網主要場地拉沃球場進行，球迷的支持讓納達爾相當開心，他說：「拉沃球場對我來說是非常非常特別的，對於所有網球人來說是特別的存在，但你們讓這座球場更特別了，各位是很棒的觀眾，不能感謝你們更多了。」