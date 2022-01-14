世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)目前正在備戰澳網，但仍處於岌岌可危的狀態，因為澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)隨時能取消他的簽證，並將他驅逐出境，不過喬柯維奇的律師回應此事，說若最後被取消簽證，將立即提出上訴，這將不影響首輪賽事。

Sources in Djokovic team saying they hope appeal can be heard over weekend and finalised by Sunday, if government re-cancels visa on Friday



One Liberal Party source said the government was leaning towards cancelling the visa and deportinghttps://t.co/hH7cVazJDW @theage — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 13, 2022

根據澳洲《時代周刊》報導，霍克目前正在審查喬柯維奇提交的文件，接著會進行最後裁決，但另外有澳媒表示，若霍克做出對喬柯維奇一方不利的判決，他們不會善罷干休，將持續提出上訴，律師方面希望能加速流程，爭取在周日得到結果，這樣就不會影響首輪出賽。

喬柯維奇在10日聽證會後就身處危機之中，他雖然獲得暫時入境澳洲的權利，但仍受到2項重大指控，包含入境申報不實、新冠檢測結果有誤，之後他在個人社群發出長文解釋，但卻被部份澳洲媒體指出內容模糊，有越描越黑的狀況。

喬柯維奇曝光了12月下旬行程表，但同時也坦承在12月18日，於明知確診狀況下仍出席媒體採訪，這讓祖國塞爾維亞總理布納比奇(Ana Brnabic)都認為明顯違規了，聲明將會進行調查。更驚人的是昨天還有澳洲政治線記者爆料，霍克在13日就會做決定，不過目前還未有結果。

而昨天澳網抽籤仍照常進行，喬柯維奇若順利出賽，將對上同胞好手凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)，另外我國好手曾俊欣從外卡一路殺進會內賽，籤表和喬柯維奇同邊，若兩人都順利通過前兩輪，將在第三輪交手。此外納達爾(Rafael Nadal)也在同半邊，但最快準決賽才會對上喬柯維奇。