大坂直美笑著回答場邊訪問。（美聯社）

當今職業女網世界球后巴蒂（Ash Barty）在澳洲主場大滿貫澳洲網球公開賽近況不錯，繼女單首輪直落二過關之後，次輪同樣不到1小時快打過關，以6比1、6比1輕取從會外賽打進來的義大利選手布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），稍後出賽的前世界球后大坂直美同樣打得相當有自信，6比0、6比4擊敗美國選手布倫格爾（Madison Brengle），兩位球星雙雙晉級到澳網女單第3輪。

巴蒂在個人發球局表現得相當強勢，已經連續48局保發，也是連續6屆澳網至少挺進到第3輪，這位2019年法網冠軍及2021澳網溫布頓，全力朝生涯首座澳網冠軍前進，前兩輪總共只被對手拿到3局，並希望成為自1978年以來，首位在南半球大滿貫封后的地主選手。

去年遇到心理健康問題的日本球星大坂直美，休息再出發感覺精神狀態不錯，場上也出現比較多笑容，賽後給官方攝影鏡頭簽名，也畫上一個笑臉跟大家打招呼，離場時也貼心為球迷簽名，她表示，自己學到不要跟過去的自己比較，嘗試每天專注在當天賽程、不要多想，明天（20日）沒有賽程，就看教練團安排她做哪些訓練，團隊也很照顧她，會在訓練中穿插一些小遊戲幫助她放鬆緊繃心情，面對後續挑戰。