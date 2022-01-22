2022年澳洲網球公開賽進入第6天賽程，世界排名第4的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在男單第3輪，以6比3、7比5、6比7（2比7）、6比4拍落法國好手帕爾（Benoit Paire），生涯第3度挺進澳網男單16強。

西西帕斯過去與目前男單世界排名第56名的帕爾4度交手，取得3勝1負的對戰優勢，今天第5度交手，一下場西西帕斯就展開猛攻，連保帶破連拿3局，以6比3先下一城。

次盤雙方都互保發球局，關鍵第12局西西帕斯把握機會連拿4分成功破發，取得盤數2比0的領先。第三盤西西帕斯錯過2個破發機會，讓對手順利保住發球局，來到「搶7」，帕爾在2比1後連拿2分，擴大領先優勢，成功扳回一城。

第4盤嘻嘻帕斯在關鍵第10局成功突破對手，最後耗時2小時42分鐘順利晉級16強，接下來要和美國選手弗里茲（Taylor Fritz）爭奪8強門票。

另場男單第2種子、俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）與荷蘭范德贊舒爾普（Botic Van De Zandschulp）的賽事，麥維德夫以6比4、6比4、6比2勝出，連續4年挺進澳網男單16強，下一戰將碰上美國選手克瑞斯（Maxime Cressy）。