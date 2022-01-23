雖然連保63個發球局紀錄中斷，但澳洲球后巴蒂（Ash Barty）還是延續本屆澳網一盤未失的好狀態，23日在2022澳網女單16強戰以6比4、6比3解決美國選手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），挺進到8強。

第一盤巴蒂率先破發，第8局雖然出現過破發點，但成功守住並保發，不過第二盤首個發球局一開始就陷入0比30落後，在15比40出現2個破發點情況下，被安妮絲莫娃破發得手，中斷個人連續63個發球局保發的紀錄，但下一局巴蒂很快討回顏面，立刻回敬一次破發，隨後在第7局和第9局再兩度破發，歷時76分鐘收下勝利。

安妮絲莫娃前一輪擊敗衛冕冠軍、日本球星大坂直美，但澳網驚奇之旅止於巴蒂拍下；巴蒂則是連續4年打進澳網女單8強，下一輪要迎戰另一位美國選手佩古拉（Jessica Pegula），雙方2019年法網女單準決賽交手過，當時巴蒂先輸一盤下連追兩盤逆轉勝。