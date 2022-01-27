2022澳洲網球公開賽27日進行兩場女單準決賽，首場地主球后巴蒂（Ash Barty）6比1、6比3打落美國女將琪絲（Madison Keys），率先挺進決賽，希望這次可以成為澳網44年來首位地主冠軍。

巴蒂今年澳網狀況極佳，至今6勝都一盤未失，就連2017年美國網球公開賽亞軍琪絲也威脅不了她，此役巴蒂打出20記致勝球，而琪絲只有8個，全場巴蒂也只面臨2個破發點，本屆澳網也只被破掉1個發球局。

另一場女單準決賽，27號種子柯林絲（Danielle Collins）保住了美國選手的面子，6比4、6比1拍落2020年法網球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），28歲的柯林斯生涯首度挺進到四大公開賽女單決賽。

曾在紅土大滿貫法網、草地大滿貫溫布頓奪冠的巴蒂，現在很有機會於硬地而且是在自己國家主場的四大賽拿到冠軍，而澳洲球迷今年很幸運，除了有望等到44年首座單打冠軍，混雙也有地主球員要爭冠，男雙更是確定可以包辦冠、亞軍，28日混雙決賽，地主混雙組合佛莉絲（Jaimee Fourlis）／庫伯勒（Jason Murray Kubler）於決賽迎戰法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），29日男雙決賽則看男雙決賽將由兩支地主組合擔綱，基瑞歐斯（Nick Kyrgios）／柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）與伊布登（Matthew Ebden）／普賽爾（Max Purcell）廝殺。