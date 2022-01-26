面對兩盤落後，俄羅斯男單世界第2麥維德夫(Daniil Medvedev)拒絕爆冷，硬是上演絕地大反攻，以6比7(4)、3比6、7比6(2)、7比5、6比4強壓加拿大阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)。

這場比賽歷時4小時又42分鐘，去年美國網球公開賽男單封王的麥維德夫，保住自己成為網球比賽在1968年進入公開化年代以來，第一個在生涯首座四大賽冠軍後，連著下一場四大賽再奪冠的男子選手的機會。

26日的澳洲墨爾本依舊炎熱，不過比賽現場後來下雨，第三盤搶七局雙方1比1平手時，大會為了關上活動式屋頂花了點時間， 這點喘息時間讓麥維德夫找回能量，接下來6分對手阿里亞辛只拿到1分，麥維德夫順利延長戰線，也就此打出自信，在先輸兩盤下到追三盤獲勝。

麥維德夫將和去年法網亞軍、希臘球星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)爭奪決賽門票，西西帕斯稍早以6比3、6比4、6比2解決義大利辛納，維持個人在大滿貫8強賽5勝0敗的完美成績。

阿里亞辛在2022澳網男單8強戰打出一場精采好球。(美聯社)