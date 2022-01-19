2022澳洲網球公開賽進入第3天會內賽，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）儘管已經35歲，仍是場上相當有威脅的好手，他在第2輪6比2、6比3、6比4直落三擊敗從會外賽打進來的德國選手霍夫曼（Yannick Hanfmann），順利搶進第3輪。

這場比賽雖然是直落三，但是霍夫曼比賽過程中還是打出許多好球，賽後納達爾很有風度地稱讚對手，表示兩人2019年法網就交手過，當時納達爾也是直落三獲勝，這次雖然也是一盤未失，但霍夫曼更能掌握狀況，甚至也化解納達爾的賽末點，納達爾認為這次比賽內容高水準，霍夫曼的表現之好是不能用他的世界排名去定義。

這場比賽歷時2小時42分鐘，納達爾的回擊一直都相當有力，也讓負責場邊訪問的美國退役名將庫瑞爾大讚他狀態很好，納達爾透露，自己就是一天一天每日花很多時間訓練，也會玩不同運動調劑，讓自己保持在不錯狀態。

納達爾和喬柯維奇（Novak Djokovic）、費德勒（Roger Federer）同以生涯20座四大賽冠軍並列男子選手史上最高，這次澳網費德勒仍在修樣膝傷，喬帥因為未符合澳洲政府防疫規定遭取消簽證，因此納達爾很有機會帶走第21座大滿貫冠軍。