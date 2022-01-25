連續3年闖進UBL最終戰的國立體大，今年不再與金盃擦身，第4局先靠著大一重砲范育銓2分砲追平帶起反攻氣勢，最終以6比2擊敗首闖冠軍戰的台東大學，奪下隊史第9冠。

國體大前2年都屈居亞軍，今天的冠軍戰前3局受制於東大投手，陷入0比2落後，4局上國體大展開反攻，第3棒徐博瑋二壘安打上壘，下一棒打者范育銓敲出左外野2分炮，也是他升上成棒後首轟，一棒助隊追平比數，國體大單局攻下4分逆轉。

國體大先發投手李晨薰先發2局共投35球，投出3次三振、1保送，被敲3安、失2分，第2任投手盧冠宇接手5局無失分奪勝，左投宮象謙連2天出賽，都在關鍵時刻化解危機，後援2局無失分，也獲選最有價值球員。

國體大奪下隊史第9冠並終止「2連亞」，首年執掌兵符的邱俊文終於鬆口氣，「國體大過去成績都很不錯，這次龔（榮堂）主任讓我當總教練真的壓力很大，來國體3年了終於拿到冠軍。」

事實上，國體大這次晉級路走得跌跌撞撞，8強賽直到最後一場保留比賽才確定搭上四強列車，回首這次奪冠之旅，邱俊文說：「複賽打完後就是一直跟選手溝通，我跟他們說：『你們都是很好的選手，只要把平時訓練的發揮在比賽中就好。』」

首度打進冠軍戰的東大，最後雖然遭到逆轉，僅屈居亞軍，但仍寫下隊史最佳成績，總教練王信民也給予球員肯定，「他們表現得很棒了，拼勁都有展現出來，雖然這次只有亞軍，比去年進步一名，但好事多磨，一步一步來，這樣也不錯，給學生一個目標這樣，明年就換我們拿冠軍了。」