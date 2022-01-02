110學年度大專棒球聯賽公開男一級複賽進入中半段賽程，2日晚間的賽事，文化大學投打俱佳，林振瑋領銜先發4局，與2名投手聯手完封，打線也合敲15支安打，以8比0完封國立體大，取得複賽3連勝，也是唯一不敗之師。

文化總教練廖敏雄肯定打者群的爆發，15安當中有7支是長打，「而且都是個子小的打出去，我也搞不懂為什麼他們力量突然那麼大，可能晚上打起來比較舒服，又有職棒的感覺。」接下來將繼續以晉級4強為目標，希望5勝在手比較保險。

另場午場的賽事由勝場尚未開張的美和科大對戰1勝1敗的台東大學，美和派出楊笑龍先發，東大則由左投王伯洋應戰，3局下東大單局狂攻13人次，靠著4支安打、4次保送，加上美和守備瑕疵，拿下9分奠定勝基，終場東大以13比3提前「扣倒」美和，取得複賽第2勝，美和則苦吞3連敗。

對於投手群表現，東大總教練王信民指出，王伯洋投球內容整體上都很棒，只是第1局守備上沒有幫忙，所以才會先掉分數；後2任投手陽邯杰、陽任楷兄弟檔都是很有潛力、球質很好的投手，只是在心理素質和控球上還要加強，若能練起來，對東大將是很強的投手戰力。