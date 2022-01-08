文化大學孫易伸。（大專體總提供）

110學年度大專棒球聯賽公開男一級複賽進入後段賽程，文化大學8日發揮強打本色，全場擊出12支安打，包含孫易伸一支2分彈，加上先發投手林哲佑投出1安打完封勝，終場文化以11比0提前7局「扣倒」美和科大，取得5勝1敗戰績，成為第一支晉級4強的隊伍。

文化先發9棒僅1人安打數未開張，紀慶然、林承緯都有雙安表現，最火燙的則是第8棒的孫易伸，4打數3安打，包含1發全壘打也是本賽季第2轟，演出「猛打賞」。孫易伸說：「前一次猛打賞已經是大二，大二剛結束時肩膀受傷，調整也起起伏伏，在場上成績不理想，謝謝教練持續給我機會表現。」

文化大二投手林哲佑複賽首度先發登板，用81球完投7局，只在3局下被敲出1支安打、無失分，另投出6次三振、1個保送，繳出自國中後首場完封勝。雖然成功完封對手，但他卻不滿意自己的表現，「直球一下高一下低，沒有到我想要的位置，球速也沒很快，能壓制是因搶好球數後出手速度加快，讓他們無法思考是直球還是變化球，另外滑球也丟不錯。」

林哲佑此役最快球速接近140公里，文化總教練廖敏雄也指出，他並未到最佳狀態，「看他的球沒那麼有威脅性，而且指叉球也沒有丟出來，可能是尾勁不錯，讓美和打起來才比較辛苦。」

林哲佑坦承因去年疫情的關係，球速退步很多，大一時最快可以投到145公里，因此大專聯賽過後考慮暫停出賽，先專心重訓，將身體素質鍛鍊好，希望將均速提升145公里，以備未來參加中職選秀。

文化贏下此役後成為8強首支脫穎而出的隊伍、取得4強門票，廖敏雄賽後說：「心裡踏實一點點了，如果後面2場輸掉，要比對戰關係的話還是危險，這場贏了確定晉級，後面2場會讓球員做調整性的出賽，對我們往後調度比較有幫助。」