企業17年甲級男女排球聯賽22日由女子組中國人纖對上台北鯨華，中國人纖開局展開強烈氣勢，Peonia、黃蔓亞、劉美菁與Valdez扛起攻守兩端的重責大任，整場比賽封鎖台北鯨華的攻擊，讓鯨華打的綁手綁腳，加上攻擊多點開花，最後就以25比22、17、17直落三爆冷擊敗台北鯨華。

台北鯨華打出不錯的開局，但中纖靠著黃蔓亞、劉美菁與Peonia的攻擊得手，立刻將比數超前，隨後鯨華靠著余䒩語與小黑吳芳妤的攻擊得手在局末將比數追平，但劉美菁與Peonia再次幫助球隊擴大領先，最後中纖就以25比22取得首局勝利。

次局，中國人纖仍維持亮眼表現，中纖除了防守上能抵擋住鯨華的攻擊之外，進攻上則有 Peonia與Valdez兩人依序火力支援也將比數拉開，鯨華喊出暫停調整，暫停回來，中纖攻擊則維持強檔，雖鯨華試圖反撲，但後段靠著劉美菁與黃蔓亞的攻擊得手，也幫助球隊以25比17拿下第二局。

第3局開局鯨華試圖反撲，但中纖依然保持穩定的攻擊輸出，雙方你來我往，但中纖靠著 Valdez與黃蔓亞的攻擊帶動下稍微取得領先，鯨華立刻喊出暫停調整。暫停回來，鯨華試圖反撲，Beatriz 與蕭湘凌的接連攻擊得手也將比數追平，再次進入拉鋸戰。此時，Peonia 開始跳出當英雄，接連在四號位的攻擊得手也將比數再次拉開，鯨華也再次喊出暫停調整。暫停回來，鯨華進攻上仍無法找到突破中纖的銅牆鐵壁，最終中纖就以25比17擊退鯨華。