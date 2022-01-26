北京冬奧參賽在即，中華代表團也即將出發，卻在此時傳出有可能不參加開閉幕典禮，甚至深怕會被矮化。對此，中華奧會副主席蔡賜爵表示，根據1981年洛桑協議決定，我們被定名為中華台北，拿著奧會五環旗參加國際正式比賽，北京冬奧是國際奧會最重視的一場盛會，大會司儀不會在正式場合隨便更改我代表團名稱，但很難避免會在私下場合被「吃豆腐」，這是我們必須要面對的。

熟悉國際事務的中華奧會前副秘書長鄭世忠強調，只要代表團如期抵達北京，也讓選手參賽，就不算抵制，至於是否出席開閉幕典禮，國際奧會不會管那麼嚴，也不會有懲處動作，但依照往例，至少都會派出1名代表團成員參加，畢竟代表團會旗還是要出現在開閉幕典禮上的。

蔡賜爵說，東京奧運開幕典禮司儀介紹我代表團的名稱就是「中華台北」，所有人都無法更改，但負責直播的電視台主播脫口喊出「台灣」，這不是國際奧會的管轄範圍內，當時國人沾沾自喜無可厚非，但別忘了我們的正式名稱「中華台北」。這次北京冬奧同樣如此，不管是開幕或是閉幕，司儀只會介紹「中華台北」出場，不可能踩到紅線講「中國台灣」，這是不被允許的，但私底下其他轉播電視台或是媒體怎麼說怎麼寫我們就管不著了，被吃豆腐是一定會發生的，我們只需要做好自己的事情，讓選手順利出賽才是眼下最重要的課題。