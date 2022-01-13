師大網球隊教練林岱樵擔任授課講師。（太平洋網球發展基金會提供）

太平洋網球發展基金會力挺基層網球，和國立台灣師範大學網球隊攜手合作，過去2個月至全台5所國小進行巡迴，舉辦「點亮網球夢」基層網球教學活動。

「點亮網球夢」基層網球教學活動由退役國手陳迪和師大網球隊教練林岱樵領軍，帶領網球隊成員至全台各地5所小學巡迴，包含基隆市深美國小、台南市南科實小、台中市黎明國小、花蓮縣宜昌國小與太昌國小等5所學校進行交流。

活動藉由大專選手與青少年選手進行一日的技術交流，著重小選手平時較少接觸的截擊、高壓、救小球等模式訓練，搭配正反拍的球質訓練、單打比賽教學、雙打模式的基本觀念建立等，更贈送各校一箱全新比賽用球作為訓練使用。

師大網球隊教練林岱樵負責本次活動統籌，他表示這是第一次帶領網球隊到基層舉辦網球教學活動，整體狀況良好，「很難得有這樣的機會，讓網球隊員走出校園，隊員很主動參與，投入度都很高，原先計畫安排每位隊員參與交流兩所校園，有人很主動要求5所小學都參加。」

大四隊員朱庭誼全程參與點亮網球夢的教學活動，經過5間學校的洗禮，她對於教學更有想法，「如何運用一些技巧讓訓練的氣氛更好，或是能用更多的話術讓孩子理解網球的技術，很開心自己有能力擔任這個角色！」

透過師大隊員跟小選手之間的互動、生活分享與經驗傳承，對於青少年選手提升個人的網球技術與學習態度有所幫助，不僅促進基層網球運動發展，更點亮小選手的希望之火，幫助更多熱愛網球的青少年踏上逐夢之路。

目前就讀南科實小六年級的蘇玹發表個人心得，「非常感謝台灣師範大學的教練們，在極短的時間內，教導我如何控球等球技，這次訓練令我耳目一新、突破既有瓶頸，並帶給我嶄新的收穫。」

林岱樵指出，通常台灣的網球教育以「求穩」為主，當天活動希望帶給青少年不一樣的新觀念衝擊，鼓勵選手把握機會多嘗試，並找到熱愛網球的動力，「有些小朋友甚至在中間的休息時段不想休息，想一直打，讓人看見對網球的執著。」

青少年選手對網球的熱愛和純真的笑容，不僅讓師大網球隊的隊員提醒自我莫忘接觸網球的初心，不少人也希望未來能為台灣的網球盡一份心力。林岱樵期許師大網球隊能延續這樣的機會，持續到全台各地基層巡迴。

太平洋網球發展基金會致力推廣基層網球，本月下旬於台北市網球中心舉辦「星星知我心網球寒假訓練營」，遴選12位青少年好手免費參訓，將由職業好手楊宗樺親自授課，目標培養更多潛在青少年選手。