世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)上周抵達澳洲後引起一連串風波，他因為沒施打疫苗、醫療豁免資料沒備齊，被判定無法入境，被拘留在移民飯店一陣子，而經過聽證會後他暫時得以入境，不過仍受2項指控，引起不少澳洲媒體和民眾不滿，如今更連自家塞爾維亞總理都看不下去了。

Serbia's Prime Minister Ana Brnabic has slammed Novak Djokovic for a "clear violation" of his COVID-19 isolation requirements.https://t.co/2U5YaJYwRO — Sky News Australia (@SkyNewsAust) January 12, 2022

喬柯維奇在聽證會後受到2項指控，其一是入境申報不實，再來是新冠檢測結果有誤，對此昨天喬柯維奇在個人社群發出長文解釋，但他坦承去年12月18日，在明知確診狀況下仍出席媒體採訪活動，對此塞爾維亞總理布納比奇(Ana Brnabic)強調此舉明顯違規，將會進行調查。

布納比奇對此表示，任何人都不該違反隔離規則，因為違反規則將會讓其他人健康受到威脅，有些標準就是得遵守，會讓相關機構繼續執行調查，她另外說：「我們將深入了解這些事情，因為我認為這些目前是由澳洲移民部長所調查的一部份。

根據塞爾維亞當地法律規定，若在流行病期間違反衛生法規，最高將被處3年監禁，另外目前喬柯維奇的命運仍交由澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)掌管，他隨時有權再次取消喬柯維奇的簽證，並將他逐出澳洲境內，而根據澳媒《太陽先驅報》透露，目前政府仍傾向將他驅逐出境。