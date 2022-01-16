職業男網世界球王喬柯維奇長達將近兩周的澳洲入境爭議，歷經第2度被取消簽證、上訴後失敗，確定必須盡快離開澳洲，無緣尋求個人澳洲網球公開賽男單4連霸，長期合作的營養學家塞托耶維奇（Igor Cetojevic）批評澳洲政府邊境管制太嚴格，也認為澳洲把一位「超級健康」的球星視為公共健康威脅實在太荒謬。

澳洲政府在澳網之前就一直宣布外國選手入境規定是要提出疫苗接種證明，如果沒有，也要準備好醫療豁免證明，一直都沒公開自己疫苗施打狀況的喬柯維奇，無法提出疫苗證明、申請的醫療豁免也受到質疑，因此1月5日抵達澳洲墨爾本機場當天就被擋下且簽證被取消。

在被留置飯店期間，喬柯維奇的法律團隊提出上訴，第一次聽證會勝訴、推翻澳洲政府取消他簽證的決定，喬帥重獲自由並下場練球，名字也被放入澳網籤表中，不過澳洲政府15日再度取消他的簽證，16日合議庭3位法官聽完喬帥和澳洲政府陳詞後休庭討論一段時間，最終確定喬帥上訴失敗，無法繼續留在澳洲。

喬柯維奇這趟「奇妙的」澳洲之旅就這樣結束，他在2013年出版的自傳中，就已經提過塞托耶維奇這位醫生兼營養學家塞托耶維奇給他的飲食建議，這位營養學家為喬帥無法留在澳洲參賽抱不平，他告訴法新社：「一位這麼健康的人，被認為是對公眾健康的威脅，這種標籤實在很不合理。一個超級健康的人，怎麼會是澳網的健康危機？一切都是政治，就是從政治開始的，沒別的原因。」