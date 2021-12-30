民進黨中常會29日成立「2022年選舉對策委員會」，由蔡英文親自擔任召集人，並首度下設「協調工作小組」，由蔡全權操盤2022的意味強烈。港媒評論表示，蔡為防提前跛腳完全掌控2022提名，但也代表成敗將由她一肩扛；從蔡親任選對會召集人之舉可見，蔡將2022大選視為「生死存亡戰」，更透出黨內鬥爭的煙硝味。

香港媒體《中評社》評論指出，蔡英文藉「2022年選舉對策委員會」，以及先前通過的六都人選全權徵召，已完全掌控2022大選提名權，尤其蔡又擔任選對會召集人，等於提名過程與初選方式都要完全操縱。蔡的目的是不讓自己第二任期提前跛腳，但只要2022選舉成績不佳蔡就得一肩扛起，故2022選戰將成蔡的「生死存亡戰」。

評論分析，蔡英文親自跳上第一線力挺大新竹縣市合併升格，其實為的是自己2022縣市長選舉成績的盤算，畢竟若照現階段《地方制度法》修法時程，明年6月恐來不及升格，有贏面的林智堅只好棄選，而「竹竹苗合併」近期是由國民黨黨主席朱立倫提出，故能將砲火轉向國民黨內部。

評論表示，蔡英文任期僅剩最後2年多，黨內理所當然將目光放在2024接棒者上，蔡自知若沒抓住黨內權力勢必提前跛腳，許多政策或意見將無法推動，才會在拿下六都選將徵召權後，又要主導整個提名過程；蔡對權力的野心已檯面化，與第一任期時的「不沾鍋」形象相去甚遠，而2022選對會成員包括副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、桃園市市長鄭文燦、前交通部部長林佳龍等人，形同「就近看管」黨內各派系要角。