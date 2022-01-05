總統蔡英文2016年競選總統時曾提出「最低工資法」的競選承諾，勞動部也在2019年時把最低工資法草案送至行政院，但行政院卻以多個理由不斷拖延，行政院院長蘇貞昌也在2020年時在立法院表示「努力在下會期送立法院審議」，但至今仍未送入，多個勞團今天呼籲，應把延宕多時的最低工資法送進立法院才能穩定、有制度的調整基本工資。

政治大學法律系副教授林佳和說，雖然政府不是沒有要調整基本工資，但仍應透過法律有制度化的調整。

最低工資法為蔡英文在2016年的競選承諾，台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，「應完成最後一塊拼圖」，今年應完成立法；他提及，雖然蔡英文任內年年調整基本工資，但在上次民進黨執行時也曾有7年未調整基本工資，因此應完成最低工資法才能有制度性的調整，否則以現行的「基本工資審議辦法」並未有強制性，恐怕未來也不會年年調整。

孫友聯指出，透過最低工資法才能讓基本工資調整穩定與透明，雖然行政院稱參採指標應多徵詢社會意見，但也可以送進立法院中討論；全產總政策部主任李佳育說，立法院至少有6個版本的「最低工資法」也討論，希望能成為今年5月1日勞動節的大禮。

勞團也提及，勞保年金改革延宕已久，進而導致問題的惡化，年金改革又牽涉高度的政治敏感性，呼籲政府應將勞工整體老年經濟安全體制進行全面性檢視，並誠實和務實提出具體改革方案供社會對話與溝通，凝聚改革的社會共識。