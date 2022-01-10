大批哈薩克抗議民眾5日在第一大城阿拉木圖（Almaty）與警方爆發流血衝突，並焚毀警車。（美聯社）

中亞國家哈薩克近日因民眾示威引發嚴重衝突，總統托卡葉夫宣布最大城市阿拉木圖及位於西部的曼格斯套州進入緊急狀態，並解散內閣，希望能夠平息民怨。

哈薩克這次動亂的引爆點是天然氣價格上漲了100%，民眾上街激烈抗議，之後擴散到其他地區，引發更為激烈的反政府行動。天然氣價格大漲之所以會引爆民怨，除了人民的生活立刻承受巨大的壓力之外，另一個理由是政府之前承諾不漲價，民眾信以為真，因此當天然氣價格突然大漲，應變不及的民眾便出現集體暴怒。

不知哈薩克此情此景是否會令才剛剛迎接了一連串選舉勝利的民進黨政府「心有所感」？在總統蔡英文的強力主導下，3年多之後的2025年，台灣就會進入非核家園，發電配比是天然氣50%、煤30%、再生能源發電20%。不過，經濟部長王美花日前公開表示，綠電20%無法及時到位，2025年的再生能源發電比最多只會有15.2%。公投後才敢講綠電做不到，蔡政府實在太惡質。

2021年，歐洲天然氣價格上漲近800%，全球則為180%；然而，中油為了配合蔡政府的電價凍漲政策，硬是壓下天然氣價格，結果造成中油去年單單是天然氣就虧了749億元，中油大喊已經無法承受，台電同樣也是凍漲政策的受害者，累計虧損650億元。

而在減碳的壓力下，未來綠電不足的部分也只能靠天然氣，因此，50%的氣電比肯定還要再上調，發電成本當然也可能隨之一路飆升。

蔡英文上任後7度凍漲電價，創下史上最長凍漲紀錄，但近年來國際能源價格其實是呈現一路上揚的趨勢，蔡英文以政治力量強迫中油、台電等配合凍漲，看似勉強壓下電價，但國營事業的巨額虧損要靠國庫彌補，實際上就是用你我的錢去補貼，而且用電越多者得到的補貼就越多，毫無公平正義可言。

而蔡政府之所以要一再凍漲，或許是因為當年目睹馬政府油電雙漲後，招致海嘯般的民怨吞噬，甚至埋下2016年政黨輪替的不幸因子，因此蔡英文上任後不管三七二十一堅持凍漲至今。

而當年馬政府之所以一上任就非要油電雙漲不可，正是因為前任的陳水扁總統為選舉考量，刻意凍漲，造成中油、台電大虧1000億元，兩家國營事業叫苦連天，馬英九上任後表示，油電應該隨市場價格變動調整，不能一直凍漲。

蔡英文和陳水扁這兩位民進黨總統都很愛用凍漲來討好民眾，但兩人所處的大環境有很大的不同。阿扁執政後期支持度已大幅滑落，因此試圖以凍漲騙騙人民，看看可不可以拉一點人氣回來，雖過於投機，猶其情可憫也。

但蔡英文不同，她當選總統後民進黨已完全執政，大權在握，且人氣持續在高檔盤旋，選什麼贏什麼，照理說，蔡英文更有條件讓電價回歸市場機制，不應該一再用人為方式扭曲電價。可以預料，無論是誰接續蔡英文執政，日子都將會非常痛苦，因為在蔡英文不合理的連續凍漲下，中油、台電一再被迫承受凍漲的苦果，總有一天會爆掉。

此外，蔡政府的能源政策始終只敢談到2025年，接下來該如何、會如何，無人可知。在2025年石化燃料發電比恐將高達近9成之下，除了一句空洞的「2050淨零碳排將入法」之外，蔡政府沒有人說得出究竟要如何達到這個目標。

哈薩克人民無法忍受專制政府公然說謊，那麼，台灣人民呢？

（作者為資深媒體人）