縣市長選舉將於年底登場，各黨推派人選也開始引起討論。資深媒體人黃暐瀚昨(4日)在網路節目中談到選市長民調時，另一名來賓、政治評論員陳揮文突然爆料，國民黨台北市黨部的台北市長民調裡面有黃暐瀚、有黃暐瀚！對此，黃也證實，「揮文哥講的事實，有這個事，但我沒有這個意圖。」

2022台北市長選戰激烈，國民黨部分以立委蔣萬安呼聲最高，民眾黨部分，主席柯文哲日前才說，從黃珊珊每天的表現就可知道，她一定可以做好台北市長，這是最大優勢；綠營則有衛福部長陳時中、副總統陳建仁、知名主持人謝震武等多位都曾被點名。

陳揮文4日在Yahoo TV《鄉民大會》中則爆料黃暐瀚被列入國民黨民調中、暗指國民黨考慮的台北市長人選可能有想過黃。黃暐瀚對此笑說「今天沒有要談這一題啦」；主持人郭子乾則說，「哇，黃暐瀚前幾天發表生日宣言，搞不好是他的起手式，告訴大家搞不好是可以選的喔！」

黃暐瀚接著表示，要學主持人謝震武被綠營點名選市長時的回應，表示「我會持續在《鄉民大會》跟大家度過2022、2024。」但他最後也說，好啦，揮文哥講的事實，有這個事，「但問題是，我沒有這個意圖」。