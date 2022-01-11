四大公投、林昶佐罷免案及中二立委補選相繼結束，接下來各政黨將針對年底的2022縣市首長選舉進行布局，昨（10）日傳出民眾黨台中市黨部表態，屬意台北市副市長蔡炳坤及立委高虹安二選一出戰台中市長選舉，高虹安今日也針對相關問題回應，稱黨中央沒有做過類似的討論，強調自己還是要先把在地服務做好，做出成績才有可能去討論其他事情。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻10日受訪時透露，民眾黨針對台中市議員已提名江和樹、張睿倉，第二波推薦洪鑫任、林俊凱及許瑞宏3人，且3人都已通過地方評鑑小組面試，等中央黨部二評後就能正式確認人選。

除此之外，郭達鴻更指出中部黨員屬意在蔡炳坤與高虹安兩人中選一人出戰台中市長選舉，因此傳出若新竹縣市合併高虹安將轉戰台中，若無合併則照舊拚新竹市長，台中則由蔡炳坤參選的說法，引起各界關注。

綜合媒體報導，高虹安今出席立法院民眾黨團論壇時接受採訪，她表示目前外界傳出諸多猜測，但都並非是黨中央討論過的，現階段自己還是先做好問政及在地服務，有做出好成績才能去討論別的事情。