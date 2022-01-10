台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒以8萬0912票得票數，敗給民進黨林靜儀8萬8752票，林靜儀贏了7840票。對於這樣的結果，有網友9日好奇詢問《美麗島電子報》董事長吳子嘉，「這次民調是否有準？」吳子嘉回應坦言「誤差最大是投票率」。

台中市第二選區立委補選於9日舉行投開票，根據中選會計票結果，林靜儀最終以88752票，打敗顏寬恒80912票，兩人相差7840票，林靜儀確定當選台中市第二選區立委，整體投票率為58.26%。

吳子嘉9日主持的網路節目「董事長開講」，對於有網友提問「這次美麗島民調是否有準？」吳子嘉表示，2周前做的民調，所估的得票區間，是47%~51%，從整個趨勢來看，誤差最大的部分是投票率，因為這是最不好預估的。不過，吳子嘉說，下次年底選舉會在選前10天的最後倒數5天，每天做滾動式民調，準確性會比現在多更多。吳子嘉坦言，每次選舉的經驗反饋，滾動式民調是最準的，因為誤差值都在0.5%-1%左右而已。

另有網友提問，國民黨公投、補選、罷免接連失利，淺藍選民或國民黨二線議員，是否會轉移支持/跳船到台灣民眾黨？該節目來賓台北市議員徐巧芯則表示，應該暫時不會有這樣的情況，因為民眾黨的核心人物就是柯文哲和妻子陳珮琪以及柯文哲媽媽，柯文哲在黨部運作上、中央委員爭議上還沒有很好的處理，下的功夫是不夠的，國民黨人如果貿然跳船，其實是有壓力和風險的。