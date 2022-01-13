台中市立委第二選區補選引爆台中港碼頭經營權爭議，顏寬恒陣營發言人張禹宣先前爆料，指出建新幕後的大老立法院副院長蔡其昌曾凍結超過10億元預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，當時蔡其昌出面駁斥。而1月9日補選結果出爐後，張禹宣自爆已收到傳票，且寄出日期就在選後隔天、1月10日，讓張禹宣酸說，「堂堂立法院副院長？蔡其昌你選前不敢面對，選後『特急件』秋後算帳啊？」

張禹宣今（13）日在臉書表示，收到傳票，看到寄出日期就笑了出來，就在選舉隔天（1月10日），不要讓檢察官這麼有壓力好嗎？連地址都寄錯，嚇到前房東太太，有沒有這麼急？自己兩個月前提告周玉蔻的案子都還沒看到個影，還是蔡副院長手腳比較俐落，長年在司法法制委員會也不是待假的。「只是蔡其昌啊，既然都要特急件了，怎麼不敢在選舉期間提出？還要躲到1/10？問你的問題還是沒回答啊？」

張禹宣續指，蔡其昌2008至2011年擔任建新獨董，建新2009年子公司就取得104號碼頭煤炭裝卸招標，有沒有這麼剛好？為何不說清楚？2012年選上立委不當獨董後，馬上在立法院反對增設105號碼頭，用什麼碼頭太多的爛理由，凍結台中港務分公司近12億元預算。

張禹宣希望蔡其昌能好好回答這些問題，但批蔡一個多月來扯插賭、股數多少、提告，還用特急件寄出傳票，「顧左右而言他、靠幕僚放消息」、「不要搞low了自己的政治地位，ok？」