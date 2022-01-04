主張反萊豬的醫師蘇偉碩又收到法院傳票。（蘇偉碩提供）

反萊豬公投闖關失利，未料主張反萊豬的醫師蘇偉碩又收到法院傳票！蘇偉碩透露，公投後不久就收到高雄地檢署傳票，預計1月5日到雄檢接受檢察官訊問，他痛批，這是國家暴力侵害言論自由，也是藉此折損他的社會公信力並製造政治寒蟬效應。

蘇偉碩表示，高雄地檢署在公投後第二度發傳票來，罪嫌是違反食安法第46條之一，散播關於食品安全的不實訊息。他能理解地檢署有結案壓力，尊重司法機關也是被動偵訊的態度，但始作俑者還是衛福部食藥署，明知道萊克多巴胺在毒性安全上，有不少科學文獻都提出疑慮，他們本來就該做進一步風險評估。

蘇偉碩重申，衛福部食藥署明知他對於萊克多巴胺毒性的說明都是基於各國科學家的研究報告，縱使有一份期刊在引用其他期刊時，濃度單位誤植而有相對倍數的誤差，但對於萊克多巴胺的神經發展毒性風險，尚有不少其他研究的根據，並非憑空杜撰。

蘇偉碩不滿說，政府為了打擊反萊豬公投意願，對他採取告發動作，從2020年12月到現在，而為了不讓檢察官有積案壓力，他1月5日下午3時會準時報到，配合接受檢察官偵訊。

對於再遭傳喚，蘇偉碩直批，必須抗議衛福部食藥署跟執政的民進黨高層，不僅不願意面對萊克多巴胺可能危及胎兒精神神經發展健全的風險，召集學者進行更深入而完整的風險評估，反而為了政治上的目的，故意將他移送司法機關，以折損自己在社會公信力並製造寒蟬效應，使台灣的科學界和醫界不敢再質疑萊克多巴胺各種未經評估的毒性。

他說，後續就由檢察官，自行從告發單位所提供的卷證資料中去做判斷，也呼籲檢察官盡速依法起訴，好讓法院審理，也讓食藥署告發的資料可以攤開全體國民前面，不用藏在偵查不公開的保護傘底下，但也強調這是不折不扣以國家暴力侵害言論與講學自由的事件，是對於普世基本人權的侵害。