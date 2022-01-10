去年12月18日舉行四大公投，43歲大陸新移民黃女到太平區某投票所，領4張公投票後，用私章誤蓋其中2張，發現後直接放進口袋，離開時帶出投票所。經投票所監察人員察覺有異追出，攔下黃女取回。黃女稱，她僅第2次投票，不知攜出選票違法。台中地檢署以她投票經驗少、無惡意，一時失察違反《公民投票法》，而予以緩起訴。

緩起訴書指出，黃女當天下午2時許到太平區某投票所，領取4張公投票後，到圈選處投票，一時疏忽用領票時的私章蓋在「核四」、「萊豬」議題的2張公投票圈選處，發現後將該2張放進上衣背心的口袋，僅將另2張正確圈選的公投票投入票匭。

黃女投完票離開投票所即騎機車離去，經投票所主任監察員察覺有異，向領票處管理員確認後追出，在投票所外圍50公尺的馬路上攔下黃女，取回該2張公投票，由主任管理員投進票匭。

警方得知後，調閱監視器影像畫面，並在該投票所票匭內發現蓋有黃女私章的2張公投票。黃女到案坦承，她進圈選處看到有印泥，直覺反應用私章蓋了2張公投票，因看到張貼說明才發現蓋錯了，就收起來，只投了蓋正確的2張公投票到票箱內。

黃女表示悔悟，並指出，雖然她取得身分證12年以上，但第一次投票在2012年，這次公投是第2次，她不知道將選票帶出投票所是違法行為。

警檢追查，黃女是大陸地區人民，與台灣人結婚定居，2010年在台設戶籍，投票經驗確實較少，對投票流程可能比較生疏。檢察官認為可責性低，且攜出選票動機是要帶回家作廢，並無讓公投發生不正確結果或擾亂票數清點的惡意，且事後已交回公投票，以廢票處理，未造成實際損失，予以緩起訴1年，並參加法治教育一場。