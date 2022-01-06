前高等法院李姓書記官、前台北地檢署李姓法警為兄弟，2019年曾分別佯裝成高等法院法官、高檢署檢察官，開設法律事務所，向民眾謊稱有能力行賄司法官，以此獲600萬元不法所得，前年被依詐欺罪嫌起訴，未料檢方持續追查，發現曾任書記官的李男另涉他案，他涉嫌夥同新北市新店區公所的丁姓約聘人員、電動車租賃業者丁姓男子，向土資場業者收取150萬元，謊稱可以疏通關係取得許可執照，新北地檢署近期依加重詐欺罪嫌起訴3人。

李男2020年才因與哥哥合謀行騙，向12名民眾謊稱自己是律師，可介紹擔任高院法官、高檢署檢察官，透過招待飲宴或交錢解決官司，獲取高額退佣、打點費、花酒招待，遭新北地檢署依詐欺罪嫌起訴。

檢方持續調查，發現李男涉嫌與丁男在新店區公所役政災防課擔任約聘雇的丁姓堂姐合作，欺騙陳姓、朱姓業者，李男得知陳男、朱男想投資新店一家土資場，但礙於執照申請遲遲無法過關，便謊稱自己是高檢署檢察官，可以幫忙疏通關係。

李男甚至還向2人謊稱丁男親戚是新店警分局高層，可以協助申請執照，陳男、朱男2018年9月間與李男等人碰面，丁男為了讓2人相信身份，還當場打給他任職於台北市某分局秘書室主任的表哥，詢問土方相關問題，讓其誤信自己認識新店分局長。

同年10月24日，李男等人又與陳男、朱男見面，李男除了介紹丁女是公所秘書外，也要求2人交付50萬元給丁女聊表謝意，雖然丁女見狀推辭，但卻由丁男代為收下，而李男隔日再度約2人見面，向對方稱丁男也有申請執照，因此須另外支付50萬元，而數日後李男又再以同樣手法，索取50萬元得逞，3人總計獲取150萬元不法所得。

未料，陳男、朱男後續申請執照時，仍舊被駁回，而土資場也在同年底關閉，2人才恍然大悟遭詐騙，氣得向調查局新北市調處報案，檢方偵辦時，李男、丁女和丁男皆否認犯行，但檢方依據3人偵訊筆錄、提告物證，認為3人仍涉犯詐欺罪嫌，因此依加重詐欺罪嫌起訴。