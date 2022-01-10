新北市楊姓男子與陳姓妻子，將剛出生的嬰兒從醫院帶回家時，不慎撞到頭部且換藥時力道過猛造成骨折，加上大女兒搖晃嬰兒時未予阻止，導致嬰兒搖晃症等傷害。台北地檢署調查後認為夫妻倆並非故意虐嬰，均給予緩起訴處分3年，須接受親職教育36小時及育兒指導課程24小時。

檢方調查，2020年11月24日，楊男、陳女將結束黃膽治療的嬰兒帶回家，去年1月，楊男在地下停車場，要把嬰兒抱上車時，不慎讓其頭部撞上車門，致嬰兒左額葉硬腦膜下出血。

去年1月16日，陳女沖泡牛奶時，不慎熱水燙傷嬰兒，醫生囑咐夫妻倆需每日替嬰兒換藥，2人因嬰兒疼痛掙扎，壓住固定其四肢時，力道過猛，致嬰兒左手肱骨骨折。

去年2月，陳女將嬰兒放置在餐搖椅前往廚房備餐，未叮嚀禁止大女兒靠近，致大女兒多次搖晃餐搖椅，使嬰兒雙眼視網膜下出血等傷害。

去年2月22日嬰兒因眼睛上吊、抽筋腿僵硬症送急診，醫院發現嬰兒有癲癇、雙眼視網膜下出血、疑左額葉硬腦膜下出血、左手肱股陳舊性骨折，懷疑遭受家暴，通知新北市家暴中心處理，家暴中心依法控告夫妻倆過失傷害罪。

檢方認為2人涉犯過失傷害罪，但沒有證據證明2人故意虐待或傷害，給予緩起訴處分，期間3年，命2人須配合新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安排親職教育36小時及育兒指導課程24小時。