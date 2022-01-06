台中市第二選區立委補選選戰激烈，為遏止金錢、暴力等介入選舉，影響公平性，警方全力投入掃蕩選舉賭盤及黑道幫派，檢方也針對查察技巧、違法態樣、處置作為，至警所召開講習、座談等，提升警方執勤效率，以維護投開票所安全，確保投開票過程公平、公正。

台中地檢署連2日至台中市警局霧峰分局，召開座談會、講習，5日下午邀請台中地檢署黃鈺雯檢察官，召開「選舉查賄制暴」任務講習，6日則有台中地檢署主任檢察官詹益昌做「選舉查賄制暴」重點任務提示。

「選舉查賄制暴」任務講習，是針對相關法令規定說明，並就賄選的情蒐、相關檢舉管道及投開票所周邊違法態樣處置作為等論說，期盼藉此宣導，淨化立委補選選風。

「選舉查賄制暴」重點任務提示中，主任檢察官詹益昌指出，除嚴守行政中立外，不分政黨，必秉持「有聞必查」、「有據必辦」之態度，以法律及證據為唯一依據，積極主動展開查察行動，遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入而影響公正選舉之不法犯行，對於維護乾淨選舉之決心，貫徹到底，一切依法行事，對於任何違反選罷法等犯罪情事，依法嚴辦，絕不寬貸。

霧峰分局長李建興表示，分局所轄雖僅霧峰區進行補選，但已調度大里區及霧峰區所有警力積極投入查察賄選及治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉，並恪遵行政中立與依法行政，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。