民進黨明天將召開中執會通過「2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法亅，由於昨天選對會已決議將選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動，黨祕書長林錫耀表示，中執會只先備妥徵召辦法，還不會啟動提名機制，另將處理黨部人員比照軍公教平均加薪4％的預算案。

民進黨原本預計明天召開中常會，討論「2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法亅，以及各縣市議員提名辦法與提名名額核備案。不過選對會已要求將選舉期程延後，因此，將只先處理「直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」，未來直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召。

此外，明天的中執會也將討論2022年黨部的加薪預算。林錫耀表示，依慣例，黨部都是配合軍公教加薪幅度同步加薪，今年軍公教平均加薪4％，民進黨也一樣。

之前黨內曾對徵召辦法是否讓「現任優先」有異聲，不過這部分主要爭議在台南市長黃偉哲是否優先徵召，黨政人士表示，目前雜音逐漸平息，等中執會通過徵召辦法，農曆年後應可望將現任尋求連任的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人納入第一波提名名單。