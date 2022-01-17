繼台中顏家後，綠營、台灣基進黨在選後劍指地方派系「雲林張家，傳監察院1月24日將派3名監察委員至雲林，將調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟之前涉嫌違法濫墾山坡地及占用國有地案。對此，監察院證實，將由調查委員前往現地履勘，並強調依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為均與選舉無關。

監察院指出，110年2月間接獲陳情，指陳雲林縣斗六市之山坡地，遭行為人刻意縮減開發面積，以簡易水土保持申報書，分批向雲林縣政府申請農業整坡，違規採取土石，疑雲林縣政府疏於監督，放任開挖範圍擴大，涉有違失等情。

監察院表示，接獲陳情後，依監察法相關規定，交監察業務處先後於110年3月、110年4月、110年7月函請雲林縣政府查明見復。雖經該府函復說明，惟因相關法規審查與機制有無疏漏尚待釐清，110年11月3日監察院財政及經濟委員會第6屆第16次會議討論並決議推派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3位委員進行調查。

監察院強調，立案調查後，除於110年12月再次函請雲林縣政府說明外，並於111年1月5日發函雲林縣政府，表示將由調查委員前往現地履勘，本案依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為，均與選舉無關。