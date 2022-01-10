台中市第二選區立委補選及台北市立委林昶佐罷免案9日投票結果出爐，對於結果是否會影響2022台中市長選戰可能人選，資深媒體人黃暐瀚表示，從這次補選結果來看，立法院副院長蔡其昌和立委何欣純都有機會挑戰現任市長盧秀燕，而最大變數，還是要看前市長林佳龍會不會留在台中選市長，如果他不選台中，就可能北上參選台北市。
對於2022縣市長選戰，黃暐瀚10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，若要看台中市長藍綠人選，市長盧秀燕要爭取連任，綠營目前可能推派人選，從這次補選結果來看，立法院副院長蔡其昌和立委何欣純都有機會，而蔡其昌又大於何欣純，畢竟他是副院長，盧秀燕也不是這麼好挑戰的對手。
不過，黃暐瀚坦言，還是要看前市長林佳龍會不會留在台中選市長，如果他不選台中，就可能北上參選台北市。
值得注意的是，對於選不選台北市長，林佳龍曾在5日公開回應，民進黨有民主提名機制，在一月九日之後就會啟動，「我們就是全力支持能夠提名最好的人選」。
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