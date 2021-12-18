台南市是台灣養豬第4大縣市，對於「反萊豬進口」公投未過關，台南市養豬協進會理事長曾勝誠說這是「民意的展現」，「台灣要向前走，而不是倒退嚕」，雖然開放萊豬對台灣養豬產業有直接影響，業者也不希望開放，但為什麼這次產業沒有反對聲浪，因為他們相信政府有配套，並好好把關。

「不要為了反對而反對」他說，萊豬公投不是「食安議題」，而是「政治議題」，台灣是海島國家，經濟上得靠進、出口貿易，不能為了一個產業，影響到整個台灣經濟發展，他們了解這個情形，只要政府配套做得出來，保障農民利潤，他們是支持政府的。

曾勝誠強調，產業界的心聲是「產地標示清楚，就沒有疑慮」，以非洲豬瘟疫情為例，政府成功將非洲豬瘟阻絕於境外；而面對今年台灣萊豬開放進口，在政府把關嚴格下，國產豬自給率從去年的80多％提升至90多％，面對未來萊豬開放，他相信政府能讓養豬產業安定、度過難關。