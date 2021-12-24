繼2020年少女時代孝淵的獨家DJ秀、2019年女團(G)I-DLE與男團ASTRO的盛情參與，今年台南市聖誕跨年活動又出新招，越洋重磅邀請韓星「臉蛋天才」車銀優，專屬為台南民眾捎來年末問候，完整影片將在明晚的「台南好Young耶誕跨年城」大螢幕獨家公開！

台南市政府表示，車銀優於2019年年底率團體ASTRO登上「台南好Young跨年演唱會」，吸引粉絲前一晚漏夜排隊，壓軸登場時人潮不散，總計吸引10萬人到場朝聖，「臉蛋天才」與團員的魅力驚人！儘管他今年年末行程超滿，不但擔綱大型頒獎典禮主持人，還要與ASTRO合體表演，但依舊抽空為台粉錄製影片，誠意滿滿。

市府說，車銀優念念不忘2年前來台南公演的盛況，特別獨家錄製問候影片向台南粉絲打招呼，他在影片中也提到了2019年的演唱會，「美好瞬間都珍藏在我的心裡」。今年因疫情影響，海外嘉賓無法參與台南市耶誕跨年活動，希望車銀優的越洋問候能稍稍彌補粉絲的遺憾。